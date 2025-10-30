Chandigarh News : नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने संयुक्त बैठक पीजीआईएमईआर दो महीने के भीतर 2.5 करोड़ रुपए जमा करने के दिए निर्देश

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार ने पीजीआईएमईआर के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें बकाया संपत्ति कर और जल बिल के भुगतान, अग्नि सुरक्षा अनुपालन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) उपायों और पीजीआईएमईआर परिसर में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना सहित विभिन्न नगरपालिका मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में पीजीआईएमईआर के अस्पताल अधीक्षक कर्नल जीएस भट्टी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, डॉक्टरों और एमसीसी के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि पीजीआईएमईआर की कई इमारतें आवश्यक अग्नि सुरक्षा प्रणालियों और प्रमाणपत्रों के बिना काम कर रही हैं। इस पर पीजीआईएमईआर के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि वे आवश्यक अग्नि सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और तीन महीने के भीतर इसे पूरा करने का आश्वासन दिया।ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में, आयुक्त ने पीजीआईएमईआर को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का पालन करने और परिसर में एक विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।बकाया भुगतान के मुद्दे पर, आयुक्त ने पीजीआईएमईआर को दो महीने के भीतर 2.5 करोड़ रुपये की बकाया संपत्ति कर और जल शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया।

उन्होंने पीजीआईएमईआर को परिसर में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करने का भी निर्देश दिया ताकि स्थायी अपशिष्ट जल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।आयुक्त ने पीजीआईएमईआर के अधिकारियों को एक महीने के भीतर एसटीपी की स्थापना के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने एमसीसी से इन उपायों को लागू करने में पीजीआईएमईआर को हर संभव समर्थन देने का आश्वासन दिया।

