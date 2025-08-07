Chandigarh News: मोरनी क्षेत्र को मिलेगा सब्जी मंडी का तोहफ़ा

Chandigarh News(आज समाज) मोरनी :हरियाणा के कृषि एवं सहकारिता मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों की समस्याएं विशेष हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। उन्होंने मोरनी क्षेत्र के किसानों के लिए सब्जी मंडी स्थापित करने और भूमि कटाव रोकने हेतु शीघ्र बजट उपलब्ध कराने की घोषणा की।

श्याम सिंह राणा मंगलवार को मोरनी में आयोजित एक किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पिंजौर HMT सेव मंडी के साथ ही अनाज मंडी स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे पंचकूला जिले के किसानों को अपनी उपज बेचने में सहूलियत मिलेगी।

जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा, प्राकृतिक जैविक क्षेत्र घोषित करने की मांग

भारतीय किसान संघ द्वारा सम्मेलन में कई मांगें रखी गईं, जिनमें प्रमुख रूप से मोरनी क्षेत्र को सिक्किम की तर्ज पर प्राकृतिक जैविक क्षेत्र घोषित करने, किसानों को कृषि उपकरणों पर 90 प्रतिशत सब्सिडी देने, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु सोलर फेंसिंग लगाने, और घारा-7 को हटाने की मांग शामिल रही।

कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ समस्याएं बजट से जुड़ी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री नायब सैनी के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने किसानों से जैविक खेती को अपनाने की अपील भी की।

थापली पंचायत में सामलात ज़मीन पर अवैध कब्जे का मामला उठाया

भारतीय किसान संघ ने थापली पंचायत में सामलात ज़मीन पर बाहरी लोगों द्वारा कब्जा किए जाने की समस्या भी मंत्री के सामने रखी। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों से बातचीत कर समाधान निकाला जाएगा।

किसानों के लिए सिंचाई टैंक और मिट्टी संरक्षण योजनाएं होंगी लागू

मंत्री ने आश्वासन दिया कि किसानों के लिए सिंचाई टैंक का निर्माण और भूमि कटाव रोकने के लिए भूमि संरक्षण विभाग को जल्द बजट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सिंचाई की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए टैक कूलों का निर्माण भी किया जाएगा।

सम्मेलन में कई विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

इस मौके पर मार्केटिंग बोर्ड के निदेशक कमूकेश आहुजा, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी राहुल बकोडिया, मंडल भूमि संरक्षण अधिकारी डॉ. विमल यादव, जिला बागवानी अधिकारी अशोक शर्मा, एक्सईएन जितेंद्र शर्मा, कृषि विशेषज्ञ डॉ. गुरनाम सिंह, डॉ. जे.पी. शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपा शर्मा, भाजपा नेता पवन धीमान, जिला परिषद सदस्य बहादुर सिंह राणा, पंचायत समिति प्रतिनिधि प्रदीप सिंह पौटा समेत कई किसान नेता और अधिकारी मौजूद रहे।