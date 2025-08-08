Chandigarh News: स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबी भारत अभियान के तहत पंचकूला में आयोजित हुईं 75 से अधिक बैठकें

Chandigarh News:(आज समाज):Panchkula: पंचकूला जिले में स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबी भारत अभियान एक मजबूत जनआंदोलन के रूप में सामने आ रहा है। इस अभियान का उद्देश्य भारत को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से स्वावलंबी बनाना है, ताकि देश विदेशी वस्तुओं पर निर्भर न रहे और अपनी सांस्कृतिक, औद्योगिक और आर्थिक विरासत के बल पर आगे बढ़े।

इसी कड़ी में सेक्टर-16 स्थित अग्रवाल भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अभियान से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों ने मीडिया को अभियान की दिशा और विस्तार से अवगत कराया। जिला संरक्षक बी.बी. सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान की प्रथम बैठक 23 जून 2025 को पंचकूला में आयोजित हुई थी, जिसके बाद से अब तक 75 से भी अधिक बैठकें पंचकूला एवं आस-पास के क्षेत्रों में की जा चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि इस आंदोलन को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख आयाम तय किए गए हैं, जिनके माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, युवाओं में जागरूकता और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को गति दी जा रही है। इस मौके पर उत्तर भारत समन्वयक डॉ. राजेश गोयल ने बताया कि यह अभियान केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के नए साधन उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था ऐसे नवाचार और संसाधनों पर कार्य कर रही है जिससे युवा अपने दम पर व्यवसाय शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।

डॉ. गोयल ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर इशारा करते हुए बताया कि पहला संगठित स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1911 में हुआ था, जबकि 7 अगस्त 1942 को कोलकाता के टाउन हॉल में रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बड़ा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसी भावना को वर्तमान संदर्भ में पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में 12 जून को दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 60 से अधिक शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि भारत को वास्तविक रूप में आत्मनिर्भर तभी बनाया जा सकता है, जब हम अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें और विदेशी विशेषकर चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें।

व्यापारी नेता रजनीश गर्ग ने कहा कि जब तक आमजन चीनी वस्तुओं का प्रयोग करते रहेंगे, तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि यह केवल एक आर्थिक विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रप्रेम की अभिव्यक्ति है।

इस अवसर पर महिला कल्याण संरक्षण प्रमुख बेणु राव, जिला समन्वयक सुनील गोयल, सह-समन्वयक अरुण तथा अनेक अभियान कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने इस अभियान को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का संकल्प लिया।