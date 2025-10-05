Chandigarh News : विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने किया मलकपुर–जूली संपर्क मार्ग का शिलान्यास

पिछली सरकारों की उपेक्षा के बाद पूरी हुई क्षेत्र की बड़ी मांग

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)लालड़ू। लंबे समय से उपेक्षित मलकपुर–जूली संपर्क मार्ग के निर्माण का सपना आखिरकार साकार होने जा रहा है। रविवार को हलके के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने इस सड़क का शिलान्यास कर कार्य की औपचारिक शुरुआत की।करीब 2 करोड़ 41 लाख रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क अब 18 फीट चौड़ी होगी। रंधावा ने बताया कि निर्माण के बाद पाँच वर्ष तक सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी।

सड़क का निर्माण मलकपुर से भागसी वाया जूली सड़क खंड के रूप में किया जाएगा

उन्होंने कहा कि “पिछली सरकारों ने इस सड़क की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि यह मार्ग ग्रामीणों के लिए जीवनरेखा साबित हो सकता था। हमारी सरकार ने इस सड़क के महत्व को समझते हुए जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया है।”रंधावा ने बताया कि सड़क का निर्माण मलकपुर से भागसी वाया जूली सड़क खंड के रूप में किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ नेताओं ने अपने कार्यकाल में इस परियोजना को राजनीतिक खेल का हिस्सा बनाया, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ाया।

विधायक ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब का ग्रामीण विकास फंड (RDF) रोके जाने से कई सड़क परियोजनाओं में देरी हुई है। “फिर भी भगवंत मान सरकार ने विकास कार्यों को नहीं रोका और सड़कों के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार कर रही है,” उन्होंने कहा।इस सड़क के बनने से गांव मलकपुर, जूली, भागसी और आसपास के इलाकों के लोगों को परिवहन में सुविधा, समय की बचत और वाहनों के खर्च में कमी का लाभ मिलेगा। रंधावा ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि इस मार्ग पर ओवरलोड टिप्परों और भारी वाहनों पर सख्ती बरती जाए ताकि सड़क की गुणवत्ता बरकरार रहे।

रंधावा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच के कारण डेराबस्सी हलके सहित पूरे पंजाब में संपर्क सड़कों में ऐतिहासिक बदलाव किए जा रहे हैं। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार का विशेष आभारी हूं।”कार्यक्रम के दौरान सरपंच अमनजीत सिंह (मलकपुर), सुमित राणा (जूली) सहित विभिन्न गांवों के पंच, सरपंच, मोहतबर और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।सड़क के शिलान्यास के साथ ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने विधायक रंधावा का धन्यवाद किया।

