Chandigarh news: मिशेलिन-स्टार सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना बने यूएस क्रैनबेरीज़ के नए ब्रांड एंबेसडर

Mamta
Chandigarh news

Chandigarh news: (आजसमाज): क्रैनबेरी इंस्टीट्यूट के भारत कार्यालय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित मिशेलिन-स्टार शेफ, लेखक और समाजसेवी विकास खन्ना को 2025 26 सीज़न के लिए अमेरिकी क्रैनबेरीज़ का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है।

इस सहयोग के तहत, शेफ विकास खन्ना अब वैश्विक स्तर पर क्रैनबेरी इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधित्व करेंगे और इस सुपरफ्रूट के स्वास्थ्य लाभ और विभिन्न व्यंजनों में उपयोगिता को उजागर करेंगे।शेफ विकास खन्ना की पौष्टिक सामग्री के प्रति प्रतिबद्धता और प्रेरणादायक पाक अनुभवों को बनाने की उनकी लगन उन्हें क्रैनबेरीज़ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक आदर्श चेहरा बनाती है।

इस साझेदारी के हिस्से के रूप में, शेफ खन्ना स्वास्थ्य, पोषण और त्योहारों के अवसरों पर क्रैनबेरीज़ को लेकर बातचीत की अगुवाई करेंगे और भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के दर्शकों से जुड़ेंगे।साझेदारी पर बात करते हुए शेफ विकास खन्ना ने कहा, “मेरे लिए भोजन का अर्थ है संतुलन – शरीर का पोषण करना और साथ ही संस्कृति व खुशी का उत्सव मनाना।

क्रैनबेरीज़ इस द्वैत को खूबसूरती से समेटे हुए हैं – ये स्वाद और रंग में जितने समृद्ध हैं, उतने ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी। मैं क्रैनबेरी इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी कर गौरवान्वित हूं और विशेष रूप से भारत में इसकी कहानी साझा करने और लोगों को इसे अपने भोजन में नए और सार्थक तरीकों से शामिल करने के लिए प्रेरित करने को लेकर उत्साहित हूं।