Chandigarh News : मनीमाजरा के अहम मुद्दों पर बैठक,ऑल मनीमाजरा वेल्फेयर एसोसिएशन की बैठक में स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था मुख्य एजेंडा

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)चंडीगढ़। चंडीगढ़ सैक्टर-13 स्थित स्काई लाइट होटल, समाधी गेट में ऑल मनीमाजरा वेल्फेयर एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान एस.एस. परवाना ने की, जिसमें क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई।बैठक में मनीमाजरा सिविल अस्पताल में डॉक्टरों व स्टाफ की भारी कमी पर चिंता जताई गई। राजबीर सिंह भारतीय और राजीव ढींगरा ने बताया कि मशीनें होने के बावजूद स्टाफ की कमी के चलते जांचें नहीं हो पा रही हैं।

निर्णय लिया गया कि सांसद मनीष तिवारी के समक्ष यह मुद्दा मेमोरेंडम देकर उठाया जाएगा और स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाया जाएगा।कानून व्यवस्था पर भी गहन चर्चा हुई। एसोसिएशन ने मांग की कि क्षेत्र में नए पुलिस बीट बाक्स बनाए जाएं और स्टाफ बढ़ाया जाए, ताकि चोरी और अन्य वारदातों पर रोक लग सके। इसके लिए पुलिस उच्चाधिकारियों से लिखित में संपर्क किया जाएगा।

इसके अलावा सड़कों की खराब स्थिति, स्वच्छ पानी की समस्या और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान जैसे मुद्दों पर भी विचार किया गया। बैठक में महासचिव राजकुमार सैनी समेत सुभाष धीमान, रामभज शर्मा, शिव कुमार, मनजीत सिंह, राजीव ढींगरा, नीरज शर्मा, अंकुर अरोड़ा, अमित गोयल, मंजूर अहमद, विजय शर्मा और रविकांत व्यास विशेष रूप से उपस्थित रहे।प्रधान एस.एस. परवाना ने अंत में सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि एसोसिएशन समाजहित में निरंतर कार्य करती रहेगी।

