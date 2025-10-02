Chandigarh news: सुहागिनों को भी दिया गया सुहाग चूड़ा और लेडीज सूट

Chandigarh news: (आज समाज): शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर महानवमी का त्योहार जय माता किन्नर मंदिर, बापूधाम सैक्टर 26 में बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। परमपूज्यपद जय माता मंदिर पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामण्डलेश्वर माँ कमलीनन्द गिरी जी महाराज किन्नर अखाड़ा की देखरेख में मंदिर परिसर में कंजक पूजन और 108 कलश के जल से माता का अभिषेक किया गया।

परमपूज्यपाद जय माता मंदिर पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामण्डलेश्वर माँ कमली नन्द गिरी जी महाराज ने बताया कि मंदिर में नवरात्र का पर्व बड़े ही श्रद्धाभाव और भक्तिभाव से मनाया गया। मंदिर में नौ दिन माता के नौ स्वरूपों की मंदिर के 09 पुजारियों द्वारा श्रद्धाभाव से पूजा अर्चना की गई।

उन्होंने बताया कि नवरात्र के दौरान महानवमी अवसर पर 108 कन्यायों एवम लगभग 50 बालकों का पूजन किया गया। इसके अलावा 50 से अधिक सुहागिनों को सुहाग चूड़ा और लेडीज सूट दिया गया है। गौ माता की पूजा कर उन्हें पौंगल प्रसाद का भोग लगाया गया। तिरुपति बालाजी की अन्न फल से प्रतिमा तैयार का ब्राह्मणों द्वारा पूजा की गई। इसके पश्चात पूर्णाहुति शतचंडी महायज्ञ और 108 कलश के जल से माता का अभिषेक भी किया गया ।