Chandigarh news: सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही अनेक महत्वकांक्षी योजनाएं

Chandigarh news: (आज समाज): कालका की विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि देश की तरक्की में श्रमिक वर्ग का योगदान अतुल्नीय है। चाहे इमारते हो, सडक हो, पुल हो या कोई भी निर्माण कार्य इन सबकी नीवं हमारे श्रमिक भाई बहन ही रखते है।

श्रीमती शक्ति रानी शर्मा आज लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह सेक्टर-1 में आयोजित जिला स्तरीय श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में मुख्यातिथि के रूप में संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती निशा यादव और भाजपा जिलाध्यक्ष श्री अजय मित्तल भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरूग्राम में आयोजित श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह का लाईव टेलिकास्ट किया गया, जिसे सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण और श्रमिकों ने बडे ही उत्साहपूर्वक देखा और सुना।

श्रीमती शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि हमारे श्रमिक भाई-बहनों के अथक प्रयासों से ही हमारे देश की प्रगति की इमारत मजबूत हो रही है। इसलिए, यह आवश्यक है कि हम उन्हें उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक महत्वकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका सीधा लाभ श्रमिकों व उनके परिवारजनों को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को पंजीकरण करवाना आवश्यक है। उन्होंने आह्वान किया कि जिन श्रमिकों ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वे शीघ्र अतिशीघ्र करवा लें ताकि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ ंका लाभ उठा सके।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार और श्रम विभाग श्रमिकों की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत है। आज का यह कार्यक्रम न केवल श्रमिकों को जागरूक करेगा बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी करेगा।

श्रीमती शक्ति रानी शर्मा ने हरियाणा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (भवन और अन्य निर्माण में लगे श्रमिकों के लिए) श्रम विभाग के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और लाभों का उल्लेख करते हुए कहा कि मातृत्व लाभ योजना के तहत श्रमिक महिलाओं को मातृत्व के दौरान 36 हजार रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है।

पंजीकृत कामगारो के बच्चों को पहली कक्षा से उच्च शिक्षा तक 8 हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार कामगारों के बच्चों को व्यवसायिक संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतू 1 लाख 20 हजार रुपये तक की सहायता राशि का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि घातक बीमारियों के इलाज के लिए 1 लाख रुपये की सहायता और मकान की खरीद व निर्माण हेतू 2 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष श्री अजय मित्तल ने कहा कि उन्हें गर्व है कि आज उन्हें श्रमिकों के साथ बैठकर गुरुग्राम से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के संबोधन को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि श्रमिक समाज की भलाई के लिए कार्य करता है और कोई भी निर्माण चाहे वो भवन हो, कार्यालय हो श्रमिकों के बिना अधूरा है।

इस अवसर पर उपश्रमायुक्त नविन शर्मा, सहायक निदेशक श्रम विभाग सुनील नंदा, सहायक श्रमायुक्त अंजना गोयल सहित श्रम विभाग के अन्य अधिकारी व श्रमिक उपस्थित थे।