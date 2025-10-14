Chandigarh news: मंडी बोर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ ने बाढ़ राहत के लिए ग्लोबल सिख चैरिटी को दिए ₹31 लाख

By
Mamta
-
0
48
Chandigarh news
Chandigarh news: (आज समाज): चंडीगढ़ पंजाब मंडी बोर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ जोकि पंजाब मंडी बोर्ड के 2,700 से अधिक पेंशनभोगियों का पंजीकृत संगठन है ने हाल ही में आई पंजाब की बाढ़ से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए एक सराहनीय पहल की है।
संघ ने अपने 450 सक्रिय व्हाट्सऐप सदस्यों के नेटवर्क के माध्यम से सामूहिक रूप से ₹33 लाख से अधिक की राशि एकत्र की, ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को सहयोग दिया जा सके। धनराशि के पारदर्शी और सार्थक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसने प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लेकर विश्वसनीय संगठनों की पहचान की।
आंतरिक विचार-विमर्श के बाद समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ₹31 लाख की राशि ग्लोबल सिख चैरिटी को दी जाए — जोकि पंजाब के कई जिलों में बाढ़ पीड़ित परिवारों की सीधी सहायता और मानवीय सेवाओं के लिए जानी जाती है।यह चेक ग्लोबल सिख चैरिटी के फंड इंचार्ज व चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अमरजोत सिंह को चंडीगढ़ स्थित किसान भवन में आयोजित एक सादे समारोह में सौंपा गया।
इस अवसर पर संघ के सचिव गुरनाम सिंह सैनी और प्रधान श्री अमरजीत सिविया ने कहा कि संघ पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और जरूरत के समय समाजहित कार्यों में अपना योगदान देता रहेगा। उन्होंने बताया कि शेष राशि का उपयोग समिति द्वारा तय किए गए अन्य सामाजिक व परोपकारी कार्यों के लिए किया जाएगा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की इस सामूहिक पहल को सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदना का उत्कृष्ट उदाहरण बताया जा रहा है।