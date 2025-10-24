Chandigarh news: प्रशासन में बड़ा बदलाव मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश

Chandigarh news: (आज समाज): चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुख्य सचिव, एच. राजेश प्रसाद ने चंडीगढ़ प्रशासन के सभी सचिवों के साथ विभिन्न अंतर-विभागीय मुद्दों पर चर्चा करने और प्रमुख प्रशासनिक पहलों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई मुख्य सचिव ने अंतर-विभागीय मामलों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देने और हल करने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रसाद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जन शिकायत तंत्र को और अधिक मज़बूत और नागरिक-केंद्रित बनाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ प्रशासन के लिए एक समर्पित जन शिकायत पोर्टल विकसित किया जाए और उसे जल्द से जल्द चालू किया जाए ताकि जन समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासक के जन शिकायत प्रारूप को सभी विभागों द्वारा समान रूप से अपनाया जाए डिजिटल गवर्नेंस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि 1 नवंबर 2025 से सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को अक्षरशः लागू किया जाए।

उन्होंने कहा कि सभी भौतिक फाइलों को बंद कर दिया जाना चाहिए और प्रत्येक अधिकारी को निर्धारित तिथि तक पूरी तरह से ई-ऑफिस में परिवर्तित होना होगा। उन्होंने दोहराया कि प्रशासन को अपने सभी कार्यों में कागज़ रहित, पारदर्शी और कुशल बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार स्पष्ट और सुपरिभाषित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी आग्रह किया, साथ ही यह सुनिश्चित किया कि प्रशासनिक निर्णय लेने में जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि न्याय, निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता प्रत्येक अधिकारी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे और उन्हें सार्वजनिक सेवाओं का समय पर और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना होगा प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए, प्रसाद ने निर्देश दिया कि भारत सरकार की सभी योजनाओं का कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उनका लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक बिना किसी देरी के पहुँचे।शहर की सड़कों की स्थिति पर चर्चा करते हुए, उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग को चल रहे कार्यों में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।पार्किंग के मुद्दे पर, उन्होंने नगर निगम को शहर में पार्किंग की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के भर्ती नियमों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के भी निर्देश दिए और सभी विभागों को अपने-अपने प्रस्ताव कार्मिक विभाग को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।बैठक में गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़, वित्त सचिव दीप्रवा लाकड़ा, शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, मुख्य वित्तीय आयुक्त सौरभ कुमार और चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।