Chandigarh news: अवैध कॉलोनियों पर जिला नगर योजनाकार पंचकूला की बड़ी कार्रवाई

Chandigarh news: (आज समाज): जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) पंचकूला की टीम ने आज अर्बन एरिया पंचकूला में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। टीम ने गांव बतौड़, बरवाला और मानक टाबरा में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में रोड नेटवर्क और डी.पी.सी. (DPC) को जेसीबी मशीनों की सहायता से ध्वस्त किया।

यह कार्रवाई सहायक नगर योजनाकार डिम्पी राठी (ड्यूटी मैजिस्ट्रेट), श्री अशोक कुमार, सहायक नगर योजनाकार पंचकूला, कनिष्ठ अभियंता श्री शानू रमन और श्री अनिल की उपस्थिति में भारी पुलिस बल के साथ की गई।

जिला नगर योजनाकार संजय नारंग ने जानकारी दी कि विभाग द्वारा पूर्व में संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अवैध निर्माण एवं सड़कें नहीं हटाए जाने के कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी।

उन्होंने कहा कि निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से अनुमति लिए बिना कोई भी कॉलोनी या निर्माण कार्य अवैध माना जाएगा और विभाग ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। नारंग ने आम जनता से अपील की कि वे किसी भी अनधिकृत कॉलोनी में भूखंड की खरीद-फरोख्त न करें तथा किसी भी निर्माण कार्य से पहले विभाग से आवश्यक सी.एल.यू./लाइसेंस अनुमति अवश्य प्राप्त करे