Chandigarh news: बायोकैमिस्ट्री विभाग, जी.एम.सी.एच. चण्डीगढ़ में एल सी एम एस का उद्घाटन

उद्घाटन समारोह ई-ब्लॉक स्थित बायोकैमिस्ट्री विभाग में आयोजित किया गया, जिसमें जी.एम.सी.एच. के डायरेक्टर प्रिंसिपल प्रो. जी. पी. थामी एवं संस्थान के फैकल्टी सदस्य उपस्थित थे।

नव स्थापित प्लेटफ़ॉर्म के साथ अब उन चुनिंदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शामिल हो गया है—और उत्तर भारत के कुछ ही केन्द्रों में से एक है—जहाँ यह उन्नत डायग्नोस्टिक तकनीक उपलब्ध है। यह उपकरण बायोकैमिस्ट्री विभाग की डायग्नोस्टिक क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा।

विभाग ने विस्तृत नवजात मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, जिसके माध्यम से एक ही सूखे रक्त की बूँद से 40 से अधिक अनुवांशिक/आनुवांशिक मेटाबॉलिक विकारों का प्रारंभिक पता लगाया जा सकता है—जो उच्च जोखिम वाले शिशुओं के समय पर उपचार के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

इस तकनीक के साथ बायोकैमिस्ट्री विभाग ने एंटी-एपिलेप्टिक दवाओं की थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग भी आरंभ कर दी है, जिससे विभिन्न क्लीनिकल विभागों के रोगियों के लिए अत्यधिक सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। यह स्थापना जी.एम.सी.एच. की क्षेत्र को अत्याधुनिक, साक्ष्य-आधारित डायग्नोस्टिक सेवाएँ प्रदान करने की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।