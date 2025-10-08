Chandigarh news: जावा येजदी मोटरसाइकिल्स आकर्षक ऑफर्स के साथ हो रहा लाइव

Chandigarh news: (आज समाज): जावा येजदी मोटरसाइकिल्स इस त्योहार के सीजन में अपने ग्राहकों का जश्न मनाने और उनकी खुशियों को और यादगार बनाने के लिए आकर्षक ऑफर्स के साथ लाइव हो रही है। कंपनी दुनिया के सबसे बड़े मोटरसाइकिल बाजार में जीएसटी 2.0 के रेशनलाइजेशन से सबसे बड़ा लाभ पाने वाले उत्पाद रेंज पर उद्योग में पहली बार सिर्फ 999 रुपये में प्रीबुकिंग की पेशकश कर रही है।एडवेंचर, रोडस्टर, बॉबर से लेकर स्क्रैम्बलर तक के वेरिएंट्स में फैली आठ मॉडलों की कीमत अब 2 लाख रुपये से कम (1.59 लाख से 1.99 लाख रुपये के बीच) है।

जावा और येज़दी मोटरसाइकिल्स में या तो 293cc या 334 सीसी का अल्फा2 लिक्विड-कूल्ड इंजन है। बाद वाला 350 सीसी प्रतियोगी बाइक्स की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक पावर के साथ 29 पीएस देता है और 30 एनएम का टॉर्क सप्लाई करता है।

जैसे ही जीएसटी 2.0 सुधार 22 सितंबर से लागू हुए, कंपनी ने 350 सीसी और उससे नीचे के इंजन वाली अपनी प्रदर्शन क्लासिक मोटरसाइकिलों के खरीदारों को कर में 100 प्रतिशत की कटौती का लाभ (28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक) सीधे दिया। यह लुभावना 999 रुपये का ऑफर चंडीगढ़ में इसके डीलरशिप्स पर उपलब्ध है। यह ग्राहकों को त्योहार की तेजी से पहले अपने पसंदीदा प्रतिष्ठित जावा या येजदी मोटरसाइकिल को आरक्षित करने का अवसर बढ़ाता है। कंपनी के पास पहले से ही पंजाब के कई शहरों में 12 डीलरशिप हैं।