Chandigarh news: विवेकानंद स्कूल में विश्व उद्यमिता दिवस पर “आत्मनिर्भर भारत” विषयक प्रेरणादायक कार्यशाला का आयोजन

Chandigarh news: (आज समाज): विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के “वोकल फॉर लोकल” आह्वान का समर्थन करते हुए, संत विवेकानंद मिलेनियम स्कूल में “आत्मनिर्भर भारत” विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य विषय था “स्वदेशी अपनाओ, स्वावलंबी भारत बनाओ।

स्कूल के प्राचार्य डॉ. पियूष पुंज ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आर्थिक आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे कई ऐसे देश, जिन्हें भारत ने लंबे समय तक व्यापारिक लाभ पहुँचाया, संकट के समय भारत के साथ नहीं खड़े हुए।

यह घटना स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय उद्यमियों को समर्थन देने की आवश्यकता को उजागर करती है। उन्होंने छात्रों से स्वावलंबी भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उनका जोशीला नारा “जब बाज़ार जाएंगे, सामान स्वदेशी लाएंगे” ने समस्त वातावरण को देशभक्ति और ऊर्जा से भर दिया।

कार्यशाला के मुख्य वक्ता, श्री अनीकेत भारद्वाज, संस्थापक एवं सीईओ – Zadd Automative, ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार उन्होंने एक साधारण शुरुआत से एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी उपलब्धियों पर आधारित एक वीडियो प्रस्तुति ने छात्रों को गहराई से प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने एक संवादात्मक सत्र का संचालन किया जिसमें उद्यमिता से जुड़े व्यावहारिक अनुभव, अवसर, और चुनौतियों पर चर्चा की तथा छात्रों को आत्मविश्वास के साथ अपने जुनून का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया।

छात्रों ने इस सत्र को “सूचनात्मक, प्रेरणादायक और अत्यंत लाभकारी” बताया। छात्राओं त्रिशी और सिद्धि ने व्यापार पर नए विचार साझा किए, वहीं नैतिक ने उद्यम रणनीति से जुड़े गंभीर प्रश्न पूछे।उल्लेखनीय है कि विवेकानंद स्कूल के छात्र पहले से ही उद्यमशीलता की दिशा में सक्रिय हैं। बीते कुछ वर्षों से छात्र-नेतृत्व में एक गैर-लाभकारी कंपनी का संचालन किया जा रहा है, जो नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।