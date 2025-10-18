Chandigarh news: त्योहारों के मद्देनज़र खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने निकले उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, दुकानों का औचक निरीक्षण

Chandigarh news: (आज समाज): त्योहारों के मौसम को देखते हुए उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने कल देर शाम पंचकूला की सेक्टर 7 और सेक्टर 9 मार्केटों में डेरी, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानों पर उपलब्ध खाद्य सामग्रियों की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की जांच की तथा तय मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर नमूने लैब जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि वे केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप ही खाद्य वस्तुओं की बिक्री करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच रिपोर्ट में मिलावट पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री सतपाल शर्मा ने खरीदारी कर रहे नागरिकों से भी आह्वान किया कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की कमी से बीमारियाँ फैलने का खतरा बना रहता है, इसलिए मिठाई और खाद्य दुकानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मार्केट में दुकानदारों द्वारा अपने बूथों के बाहर उत्पाद रखकर किए जा रहे अतिक्रमण पर कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे न केवल आमजन को असुविधा होती है बल्कि ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। उपायुक्त ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बाजारों से अवैध अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटवाएं।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वीटा बूथों पर निर्धारित खाद्य वस्तुओं के अलावा अन्य फूड आइटम की बिक्री पाए जाने पर संबंधित बूथ का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।