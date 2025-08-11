Chandigarh News: क्षेत्र में कोई नशा बेचता है तो 7087081100, 7087081048 पर सूचना दें

By
Mamta
-
0
60
Chandigarh News
Chandigarh News:(आज समाज):Panchkula:नशे के खिलाफ जंग – आपका एक फोन बना सकता है समाज को सुरक्षित” – इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पंचकूला पुलिस ने शनिवार को सेक्टर 26 आशियाना और आसपास के इलाकों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया।
यह अभियान पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज के मार्गदर्शन और डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जिले को नशा और अपराध मुक्त बनाना है।
सेक्टर 25 चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर विकास और उनकी टीम ने क्षेत्र की दुकानों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर जाकर लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
अभियान के दौरान पुलिस ने लोगों से सीधी अपील की कि यदि उनके आसपास कोई भी व्यक्ति नशा बेचने या तस्करी करने में लिप्त पाया जाए, तो इसकी सूचना तुरंत 7087081100 या 7087081048 नंबर पर दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।
डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि नशे के खिलाफ यह लड़ाई केवल पुलिस की नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनसहयोग और सामूहिक प्रयासों से ही इस “सामाजिक जहर” को जड़ से खत्म किया जा सकता है।
अधिकांश केसों में पाया जाता है कि अपराधी नशे की पूर्ति के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है अगर नशे के खिलाफ जंग को जीत लिया जाता है तो अपराध  भी कम हो जाएगा। उन्होंने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में समझाएं और उन्हें गलत रास्ते से दूर रखें।