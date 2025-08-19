Chandigarh news: चंडीगढ़ यूटी कर्मचारियों की भूख हड़ताल डीसी रेट्स बढ़ाने की मांग को लेकर जारी

Chandigarh news: (आज समाज): चंडीगढ़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एम सी इंप्लाईज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़ के आवाहन पर ,डीसी रेट बढ़ाने की मांग को लेकर यू टी कर्मचारियों की भूख हड़ताल दूसरे दी भी जारी रही। भूख हड़ताल के दूसरे दिन जीएमसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रधान सुखबीर सिंह,,इलेक्ट्रिकल वर्क मैन यूनियन के उप प्रधान सुखविंदर सिंह तथा हरिंदर सिंह ,सीवरेज एम्पलाईज यूनियन से ब्रिज पॉल,मलेरिया यूनियन के प्रधान मनप्रीत सिंह तथा द वॉटर सप्लाई वर्कर्स यूनियन के मैंबर दलजीत सिंह भूख हड़ताल पर बैठे।

वर्करों को संबोधन करते हुए लीडरशिप ने कहा कि जब भी कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई एक्शन परोग्राम होता है तभी खबरें आनी शुरू हो जाती है कि जल्द ही डीसी रेट्स रिवाइज होगे तारीक पर तारीक आती है।किन्तु डीसी रेट्स नहीं आते। प्रशासन वर्करों की

भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है।चंडीगढ़ प्रशाशन साल 2025.. 2026 के लिए डीसी रेट्स रिवाइज न करके आउट सोर्स वर्करों के साथ धक्का कर रहा है।उन्होंने प्रशासन से मांग की कि साल 2025..2026 के लिए प्रशाशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ किए गए वायदे अनुसार डीसी रेट्स जल्द जारी करे।

डीसी रेट्स संशोधन की लंबी मांग और अधूरे आश्वासन

जहां यह बताना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी लंबें समय से 10,%डीसी रेट्स रिवाइज करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे है।10 जुलाई को डीसी रेट्स रिवाइज करने की मांग को लेकर यू टी कर्मचारियों ने विशाल रैली की तथा 6 अगस्त को जब कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस का घेराव किया तब भी डीसी रेट्स जल्द जारी करने का आश्वासन मिला था लेकिन अभी तक डीसी रेट्स जारी नहीं हुए।

कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधि मंडल को माननीय स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस दीप्रवा लाकरा ने भी भरोसा दिया था कि डीसी ऑफिस में प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है अब जल्द ही रिवाज़ डीसी रेट्स का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उन्होंने यह भरोसा भी दिया के डीसी रेट्स 1अप्रैल से ही लागू होगे। लेकिन डीसी रेट्स रिवाइज नहीं किए गए।इसलिए मजबूरन कर्मचारियों को संघर्ष तेज करना पड़ रहा है। संघर्ष के अगले पड़ाव में भूख हड़ताल शुरू की गई है। लीडरशिप ने घोषणा कि अगर फिर भी डीसी रेट्स जारी नहीं किए गए तो अगले संघर्ष की रूप रेखा तैयार की जाएगी,जिसकी पूरी जिम्मेदारी चंडीगढ़ प्रशाशन की होगी।

इस मौके पर वर्करों को कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन,अध्यक्ष सतिंदर सिंह,महासचिव राकेश।कुमार,सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजिंदर कुमार,सुखबीर सिंह,वीर सिंह,शाम लाल,राहुल वैध,किशोरी लाल,नरेश कुमार,सुखविंदर सिंह,जगमोहन सिंह,आदि ने संबंधन किया।