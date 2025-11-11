Chandigarh News : नगर निगम दफ्तर के सामने बागबानी और रोड वर्कर्स का प्रदर्शन आयुक्त के आश्वासन समाप्त

By
Sandeep Singh
-
0
61
Horticulture and road workers protest in front of the Municipal Corporation office, Commissioner's assurances end

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)चंडीगढ़। सीएमसी हॉर्टिकल्चर वर्कर्स यूनियन तथा एम सी रोड वर्कर्स यूनियन ने नगर निगम दफ्तर के सामने संयुक्त रूप में जोरदार के प्रदर्शन किया तथा नारेबाजी की गई।प्रदर्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले हुआ।इसी दौरान आयुक्त अमित कुमार ने कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि मांगो पर जल्द फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने मौके पर हजार माननीय एडिशनल कमीशनर को निर्देश दिया कि जल्द मीटिंग कर मांगो को हल किया जाए। माननीय कमिश्नर ने यह भी बताया कि रहते डेलीवेज वर्करों को 13.03.15 की पाल्सी के सभी लाभ देने के लिए केस सेकेट्री लोकल गवर्नमेंट को भेजा गया हैं।

जिस पर जल्द फैसला होगा। वर्करों को संबोधित करते हुए लीडरशिप ने बताया कि आयुक्त के सामने मांग रखी गई कि आउट सोर्सड वर्करों को समान काम के लिए समान वेतन के अनुसार वेतन दिया जाए। पेंडिंग वर्दी अलाउंस तथा तेल साबुन का भुगतान किया जाए, ,खाली पोसटें भरी जाऐ। पंचायत समिति से आए वर्करों को रिवाइज पे स्केल का लाभ दिया जाए।डेलीवेज कर्मचारियों को रैगुलर किया जाऐ। रिटायर कर्मचारियों को रिटायरमेंट लाभ दिये जाऐ। हैड माली और सुपरवाइजरों की प्रमोशन की जाऐ। पैंडिंग पढा बुटी अलाउंस दिया जाऐ। आउटसोर्स कर्मचारियों का टैंडर दो महीने की जगह दो साल का किया जाऐ।

वर्करों को कोआरडीनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एम सी इंप्लाईज एंड वर्कर्स यूटी चंडीगढ़ के प्रधान सतिंदर सिंह,महासचिव राकेश कुमार ,सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजिंदर कुमार ,चीफ पैटर्न अनिल कुमार के इलावा सीएमसी हॉर्टिकल्चर वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन रगभीर चंद,प्रधान हरजीत सिंह,महासचिव राम दुलार,पंडित अमित कुमार, शाम लाल ,एम सी रोड वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन शौचालय ,प्रधान राजिंदर,महासचिव प्रेम। पाल, सीवर यूनियन से प्रधान सुरेश कुमार, नरेश कुमार तथा राहुल वैध , वाटर सप्लाई के चेयरमैन निर्मल सिंह, नगर निगम इलेक्ट्रिकल से महासचिव दलजीत सिंह, जन सुविधा शौचालय सफाई सेवक यूनियन के प्रधान अशोक बेनीवाल,नगर निगम मैकेनिकल से सुब्रह्मण्यम, इलेक्ट्रिकल वर्कमैन यूनियन के प्रधान किशोरी लाल,बिल्डिंग मेंटीनेंस से प्रधान करपण, जीएमसी 32 सिक्योरिटी वर्कर यूनियन से महासचिव तालिब हुसैन, 16 हॉस्पिटल से सुखविंदर सिंह,ने भी संबोधन करते हुए मांग की कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द हल किया जाऐ।

यह भी पढ़े:- Chandigarh news: नगर निगम बागवानी तथा रोड वर्करों का मुख्य निगम दफ्तर के सामने प्रदर्शन की तैयारी पूरी