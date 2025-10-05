Chandigarh News : हाइलैंड पार्क हाईराइज में उत्साह और जोश से भरी मैराथन का आयोजन

Highland Park Highrise hosts a marathon filled with excitement and enthusiasm
हाइलैंड पार्क हाईराइज में उत्साह और जोश से भरी मैराथन का आयोजन का दृश्य
  • 100 से अधिक प्रतिभागियों ने दिखाई फिटनेस और संकल्प की मिसाल

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)जीरकपुर। हाइलैंड पार्क हाईराइज सोसाइटी में रविवार को एक रोमांचक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी उम्र और फिटनेस स्तर के निवासियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस मैराथन में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी ऊर्जा, सहनशक्ति और उत्साह का शानदार प्रदर्शन किया।

प्रतिभागियों ने निर्धारित दूरी पूरी कर अपने जज्बे का परिचय दिया। विभिन्न श्रेणियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को पुरस्कार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।

सोसाइटी अध्यक्ष राजीव कक्कड़ ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में फिटनेस, सौहार्द और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देना था। उन्होंने कहा कि निवासियों की सक्रिय भागीदारी और उत्साह ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया।

राजीव कक्कड़ ने स्पोर्ट्स कमेटी की चेयरपर्सन रेणु भारती और उनकी पूरी टीम — सतीश तालयन, सुभाष रानाडे, गुरबख्श भाटिया, अनिल तोमर, विजय शर्मा, हनी नारंग, योगेश जाखड़ — सहित सभी स्वयंसेवकों और प्रायोजकों का हार्दिक धन्यवाद किया, जिनके सहयोग से यह आयोजन सफल रहा।उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सोसाइटी में स्वास्थ्य और एकता का संदेश फैलाया जाएगा।

