Chandigarh news: मास्टर जी मार्केट में मां स्कंदमाता को समर्पित हवन और भंडारे का आयोजन

Chandigarh news: (आज समाज): शारदीय नवरात्रों के पावन अवसर पर पांचवें नवरात्रे को श्रद्धा, उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में डेराबस्सी के मेन बाज़ार स्थित मास्टर जी मार्केट, नजदीक जैन स्कूल में दुकानदारों की ओर से विशाल हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया।

हवन के दौरान पंडित जी ने वेद मंत्रों के उच्चारण से वातावरण को आध्यात्मिक तरंगों से गुंजायमान कर दिया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां स्कंदमाता के चरणों में बाज़ार की उन्नति और खुशहाली के लिए प्रार्थनाएं कीं। हवन की अग्नि में घी, नैवेद्य और पूजनीय सामग्री की आहुति डाली गई।

हवन की पूर्णाहुति के बाद भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं और दुकानदारों ने एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। कड़ी-चावल, रोटी, मीठा प्रसाद और अन्य व्यंजन वितरित किए गए। पूरे कार्यक्रम के दौरान “जय माता दी” के गगनभेदी जयकारों से इलाका भक्तिरस में सराबोर दिखाई दिया।

पंडित जी ने अपने प्रवचन में कहा कि नवरात्रे हमें भक्ति, सत्य और सेवा का संदेश देते हैं। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में भाईचारे और आपसी मेलजोल को मजबूत बनाते हैं तथा आत्मिक शांति और सद्भावना का मार्ग प्रशस्त करते हैं।