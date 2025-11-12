Chandigarh news: हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संजीव भारद्वाज को बनाया मीडिया प्रभारी

Chandigarh news: (आज समाज): हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संजीव भारद्वाज को पार्टी का नया मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंदर सिंह ने नियुक्ति पत्र जारी करते हुए कहा कि संजीव भारद्वाज का अनुभव, निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण पार्टी के मीडिया प्रबंधन को नई दिशा देगा। यह नियुक्ति हरियाणा के पार्टी मामलों के प्रभारी श्री बी. के. हरिप्रसाद की स्वीकृति से की गई है।

राव नरेंदर सिंह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तथा श्री राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता, के मार्गदर्शन में पार्टी का मीडिया विभाग राज्य में और अधिक सशक्त होगा। उन्होंने पूर्व मीडिया टीम के योगदान की भी सराहना की।

नियुक्ति के बाद संजीव भारद्वाज ने पार्टी नेतृत्व — मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बी. के. हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंदर सिंह — का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे संगठन की विचारधारा और नेतृत्व के दिशा-निर्देशों पर चलते हुए मीडिया के माध्यम से पार्टी की आवाज़ जनता तक पहुँचाने का कार्य पूरी निष्ठा से करेंगे।