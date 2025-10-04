Chandigarh news: हरियाणा के राज्यपाल ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

Chandigarh news: (आज समाज): हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष के साथ आज मोरनी स्थित पर्यटन विभाग के रिजाॅर्ट माउंटेन क्वेल में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा कि पौधा लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण भी आवश्यक है तभी वह पौधा एक वृक्ष बनकर हमें छाया देगा और पर्यावरण को स्वच्छ व साफ रखने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि सभी कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी करें।

इसके उपरांत हरियाणा के राज्यपाल ने मोरनी स्थित किले का अवलोकन किया और वन विभाग के अधिकारियों को इसे ओर बेहतर और आकर्षक ढंग से विकसित करने के लिए सुझाव दिए।

इस अवसर पर उपायुक्त सतपाल शर्मा, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता, जिला वन अधिकारी विशाल कौशिक, बीडीपीओ अंकुर, नायब तहसीलदार मोरनी प्रद्युम्न सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।