Chandigarh news: भाविप द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में हरकिशन स्कूल ने मारी बाजी

Chandigarh news: (आज समाज): भारत विकास परिषद् डेराबस्सी शाखा द्वारा एएआर जैन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 9 स्कूलों की टीमों ने हिंदी और संस्कृत में देशभक्ति से ओत-प्रोत गीतों की सुंदर प्रस्तुतियाँ दीं।

शाखा सचिव हितेंद्र मोहन ने बताया कि श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि डीएवी पब्लिक स्कूल द्वितीय और ग्लोबल विजडम इंटरनेशनल स्कूल की टीम तृतीय स्थान पर रही। विजेता टीमों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में एएआर जैन स्कूल के चेयरमैन तरसेम लाल जैन और प्रधान प्रिंस जैन ने प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। प्रथम स्थान प्राप्त टीम 12 अक्टूबर 2025 को सरकारी कॉलेज डेराबस्सी में आयोजित प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगी।

इस अवसर पर क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव सोम नाथ शर्मा, प्रधान सुरेंद्र अरोड़ा, कोषाध्यक्ष विशाल शर्मा, प्रकल्प संयोजक नरेश मलहोत्रा, विवेकानंद शाखा प्रधान बरखा राम, सचिव उपेश बंसल और डॉ. साधना संगर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।