Chandigarh news: डड्डूमाजरा में भगवान वाल्मीकि शोभायात्रा आयोजक समिति का भव्य स्वागत

Chandigarh news: (आज समाज):Dadumajra: वाल्मीकि मंदिर में रविवार को भगवान वाल्मीकि शोभायात्रा आयोजक समिति के नवनियुक्त चेयरमैन विकास कुमार चंडालिया एवं उनकी पूरी टीम का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे और मंदिर परिसर गगनभेदी नारों से गूंज उठा।
समारोह में समिति के चेयरमैन विकास कुमार चंडालिया, कंवलजीत सिंह सिद्धू, संयोजक समदर्श वैद, प्रधान महासचिव ओमपाल चंवर, महासचिव जसबीर सिंह टांक का जोरदार अभिनंदन हुआ। स्वागत समारोह में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति बड़ी संख्या में मौजूद रहे, वही स्वागतकर्ता तरसेम मंचल, सतीश गोरख, राजपाल शम्भुक, सुनील बोध, पूर्व मेयर राजेश कालिया, तोती बाबा, मंदिर कमेटी अध्यक्ष सतीश गोगलिया और चेयरमैन हुस्न सिंह विशेष रूप से शामिल रहे।
इस मौके पर भगवान वाल्मीकि शोभायात्रा का आधिकारिक पोस्टर जारी किया गया। साथ ही महिलाओं की कलश यात्रा की तैयारियों एवं ड्रेस कोड की जानकारी दी गई। महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही, जिनमें ज्योति हंस, अनिता लोहरे, ममता राणा, बबीता चंडालिया और सोनिया अटवाल विशेष रूप से उपस्थित रहीं।
ट्रेड यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार चड्ढा ने भी कार्यक्रम में शिरकत कर समिति को शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर नवनियुक्त चेयरमैन विकास कुमार चंडालिया और पूर्व चेयरमैन समदर्श वैद जोसफ ने मंच से संबोधित करते हुए समाज के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि समाज ने जो भरोसा जताया है, उसे वे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि समाज की तरक्की और हित में हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
समिति ने घोषणा की कि आगामी 4 अक्टूबर को चंडीगढ़ शहर में भगवान वाल्मीकि जी की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो ऐतिहासिक और धूमधाम से भरपूर होगी। समाज के सभी वर्गों से आह्वान किया गया कि वे इस भव्य आयोजन में शामिल होकर इसे यादगार बनाएं।
इस आयोजन ने स्पष्ट कर दिया कि चंडीगढ़ में इस बार होने वाली भगवान वाल्मीकि शोभायात्रा समाज की एकता, शक्ति और आस्था का अभूतपूर्व संगम होगी।