Chandigarh news: श्री गुरु रविदास मंदिर का भव्य उद्घाटन, भक्तिमय माहौल में झूमी संगत

Chandigarh news: (आज समाज): श्री गुरु रविदास सभा (रजि.) बिटना कॉलोनी, पिंजौर में मंगलवार को पूर्णिमा एवं महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर नव-निर्मित श्री गुरु रविदास जी महाराज मंदिर का उद्घाटन बड़े ही श्रद्धा और उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ज्ञान रत्न श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञान नाथ जी, चेयरमैन एवं गद्दीनशीन निराकारी मिशन नारायणगढ़, ने शिरकत की।

स्वामी ज्ञान नाथ जी के मंदिर परिसर में पहुंचने पर सभा की कार्यकारिणी ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात स्वामी जी ने ध्वजारोहण एवं रिबन काटकर मंदिर का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने सत्संग-कीर्तन के माध्यम से संगत को निहाल किया और गुरु रविदास जी के उपदेशों एवं जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जो समाज में नई ऊर्जा, एकता और धार्मिक विश्वास को प्रबल करेगा।

कार्यक्रम के दौरान गुरु का अटूट लंगर भी श्रद्धापूर्वक बरताया गया। मंच संचालन रामशरण कांटिवाल ने किया, जबकि सभा के प्रधान हरपाल सिंह ने सभी श्रद्धालुओं, स्वामी जी तथा सहयोगी दानी सज्जनों का हार्दिक धन्यवाद किया। इस मौके पर महासचिव जय सिंह, कैशियर धर्मपाल, चेयरमैन रमेश कुमार, रामकिशन राठी, देवदत्त मेहरा, दयाराम, शिवराम कामरेड, खुल्लर जी, पृथ्वी सिंह, राजेंद्र सिंह, जीवन रंगा, मानसिंह रंगा सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे।