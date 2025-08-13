Chandigarh news: परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर 14 अगस्त को होगी फुल ड्रेस रिहर्सल

Chandigarh news:(आज समाज):पंचकूला:उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने बताया कि परेड ग्राउंड सेक्टर-5 में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होने बताया कि 14 अगस्त को फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल होगी। रिर्हसल में जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे।

उन्होने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में सरकारी व निजी स्कूलों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों की बेहतरीन प्रस्तुति दी जाएगी। उन्होने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एनसीसी, एनएसएस, पुलिस जवान व आईटीबीपी के जवानों द्वारा परेड की जाएगी व सलामी दी जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को देशभक्ति की भावना के साथ भव्य रूप से मनाया जाएगा। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चैधरी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी।

उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि समारोह परिसर को सजाकर व पूरी तरह साफ-सुंदर बनाया जाए।