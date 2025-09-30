Chandigarh news: गोगा मैड़ी (कालका) में लगा नि:शुल्क ब्रेस्ट कैंसर जांच शिविर, विधायक शक्तिरानी शर्मा जी रहीं मौजूद

Chandigarh news: (आज समाज): कालका विधानसभा क्षेत्र के गोगा मैड़ी, ट्यारा कली राम में आज नि:शुल्क ब्रेस्ट कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर लोकप्रिय राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी एवं कालका की लोकप्रिय विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा जी के प्रयासों से संभव हुआ। बड़ी संख्या में माताओं-बहनों ने पहुँचकर इस नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू किए गए नमो शक्ति रथ/वैन अभियान के अंतर्गत यह पहल निरंतर जारी है। इस अभियान को We Women Want Foundation एवं ITV Network के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

शिविर स्थल पर विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा जी स्वयं मौजूद रहीं।

उन्होंने कहा –

“महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे स्वास्थ्य शिविर न केवल नि:शुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, बल्कि महिलाओं को समय रहते सतर्क और जागरूक भी बनाते हैं। माताओं-बहनों की सक्रिय भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि समाज अब स्वास्थ्य के प्रति सजग हो रहा है। आने वाले समय में भी इसी तरह के शिविरों का आयोजन कर महिलाओं तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाई जाएँगी।”

स्थानीय नागरिकों ने विधायक जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से पहली बार ऐसा नि:शुल्क कैंप आयोजित हुआ है। शिविर से महिलाओं को न केवल जांच की सुविधा मिली बल्कि गंभीर बीमारियों से बचाव के प्रति आवश्यक जानकारी और जागरूकता भी प्राप्त हुई।

महिलाओं की भारी भागीदारी ने शिविर को सफल बनाया। उपस्थित जनता ने सांसद एवं विधायक जी को साधुवाद दिया और आशा जताई कि भविष्य में भी इसी प्रकार के स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर समाज को निरंतर लाभान्वित किया जाएगा।