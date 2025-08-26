Chandigarh news: 120 मरीजों के ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल तथा 39 महिलाओं के मुफ्त मेमोग्राफी टेस्ट मुफ्त करवाए

Chandigarh news: (आज समाज):डेराबस्सी : लोकहित सेवा समिति द्वारा विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य में सोहाना अस्पताल मोहाली, वेलकेयर लैब ढकोली तथा श्री सनातन धर्म सभा डेराबस्सी के सहयोग से श्री राम मन्दिर, नजदीक रेलवे क्रासिंग डेराबस्सी में महिलाओं हेतु एक विशाल हैल्थ चैकअप कैंप तथा ब्रैस्ट कैंसर स्क्रीनिंग मेमोग्राफी टैस्ट का आयोजन किया गया। कैंप की संयोजिका ज्योति गाँधी ने बताया है कि हैल्थ चेकअप कैंप में 120 से अधिक महिलाओं एवं पुरुषों की मुफ्त डॉक्टरी परामर्श के अलावा ब्लड प्रेशर, रैंडम ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल तथा 39 महिलाओं में ब्रैस्ट कैंसर का पता लगाने हेतु महंगा मेमोग्राफी टेस्ट भी मुफ्त करवाया गया।

ये भी रहे मौजुद

समिति की प्रवक्ता प्रोफेसर मीनाक्षी बंसल ने बताया है कि महिलाओं को समर्पित इस कैम्प में आरएसएस के जिला प्रचारक विक्रम तथा जिला सह कार्यवाहक राजीव शर्मा मुख्य अतिथि रहे जबकि समाज सेवी मुकेश गाँधी, पार्षद टोनी राणा, पूर्व पार्षद शिव टोनी, विपिन थम्मन, तथा विजय कालिया विशेष अतिथि रहे। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर की जाँच हेतु पी.एस.ए टैस्ट भी मुफ्त करवाया गया। कैम्प को कामयाब बनाने में सतीश भारद्वाज, कुसुम शर्मा, शुभलता अवस्थी, शिव टोनी सैनी,, रजनीश शैली, अश्वनी शर्मा तथा अनुपमा कालिया का भी विशेष योगदान रहा।