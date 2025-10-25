Chandigarh news: पिजौंर व परवाणू में 4 चोरी की वारदातो को दे चुका अंजाम

Chandigarh news: (आज समाज): पंचकूला पुलिस ने चोरी की एक ताज़ा वारदात में त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर चोरीशुदा आईफोन बरामद किया है। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज के मार्गदर्शन एवं डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता के नेतृत्व में थाना कालका पुलिस टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 अक्टूबर 2025 को कालका निवासी एक युवक ने शिकायत दी थी कि रात के समय जब वह घर में सोया हुआ था, उसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुसकर उसका आईफोन चोरी कर ले गया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना कालका थाना में तत्परता से मामला दर्ज किया जिसमें सब इंस्पेक्टर जिले सिंह द्वारा मामले की जांच की गई। तकनीकी एवं गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 24 अक्टूबर को आरोपी अनुप कुमार उर्फ नुपी पुत्र स्व. जगदीश लाल, निवासी हाण्डिया मोहल्ला, कालका को गिरफ्तार कर लिया।

डीसीपी ने बताया कि हमारी जांच में सामने आया है कि आरोपी ने वारदात के बाद उसने मोबाइल फोन को अपने घर की छत पर लगी टीन के बीच सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया था ताकि पुलिस की पकड़ से बचा जा सके। पुलिस टीम ने बताए गए स्थान से फोन बरामद कर उसे कब्जे में ले लिया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी आदतन चोर है तथा इससे पहले कालका, पिंजौर एवं परवाणू क्षेत्र में चार अन्य चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिनमें से कई मामलों में पुलिस कार्रवाई जारी है।

डीसीपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी को आज अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिला में चोरी की घटनाओ पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा संदिग्धो पर निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी के माध्यम से क्राइम हॉटस्पॉट चिन्हित किए जा रहे है। सुरक्षित व अपराध मुक्त पंचकूला हमारालक्ष्य है।