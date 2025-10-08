Chandigarh news: पांच साल तक “पेड पार्किंग” लगा जनता को लूटा, अब शराफत दिखा रहे:- सुरेन्द्र राठी

Chandigarh news: (आज समाज): नगर निगम पंचकूला की सोमवार को हुई आम बैठक में पेड पार्किंग सिस्टम को खत्म करने का फैसला लिया गया। निगम क्षेत्र में पिछले लगभग पांच वर्षों से चल रहे इस सिस्टम के तहत लोगों से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा था। अब इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

इस फैसले को लेकर विपक्ष ने निगम पर चुनावी स्वार्थ से प्रेरित होने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व अंबाला लोकसभा अध्यक्ष सुरेंद्र राठी ने कहा कि “पेड पार्किंग सिस्टम लागू करने वाले यही बीजेपी सरकार के लोग थे, जिन्होंने पांच साल तक जनता को नाजायज तरीके से लूटा।

आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ कई बार आवाज उठाई, तब इन लोगों को हमारी आवाज नहीं सुनाई दी। अब आने वाले मेयर के इलेक्शन में जनता बीजेपी वालों को अपनी आवाज सुनाएगी और मेयर के इलेक्शन में इनको हार का मजा चखना पड़ेगा।

अब जब मेयर का चुनाव सिर पर है और हार साफ दिखाई दे रही है, तो जनता को लुभाने के लिए पार्किंग फ्री करने का लालच दिया जा रहा है। राठी ने कहां की पार्किंग फीस लगाना ही गलत था इस निर्णय को जनता को गुमराह करने वाला बताया।

उन्होंने कहा कि पांच साल तक जनता से जबरन शुल्क वसूला गया और अब चुनावी माहौल में अचानक पेड पार्किंग खत्म करने की घोषणा करना जनता के साथ धोखा है। सुरेंद्र राठी ने कहा कि अब भाजपा को अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लेनी चाहिए , क्योंकि जनता किसी बहकावे में नहीं आने वाली।