Chandigarh News: डेराबस्सी में एक फैक्ट्री में लगी आग, लाखों रुपये का सामान जलकर राख

Chandigarh News:(derabassi):आज समाज: हरिपुर हिंदुआ-निंबुआ रोड स्थित नीलकंठ नामक एक फैक्ट्री में वीरवार शाम लगभग 5:30 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री की मशीनरी, कच्चा और तैयार माल समेत करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। दमकल की पांच गाड़ियों ने लगभग तीन घंटे में आग पर काबू पा लिया।

समाचार लिखे जाने तक दमकल कर्मी आग पर पूरी तरह काबू पाने में जुटे हुए थे। हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त फैक्ट्री में फल और अंडे की ट्रे बनाई जाती है। शाम लगभग 5:30 बजे बिजली के शार्ट सर्किट के कारण फैक्ट्री में अचानक आग लग गई।

माल से शुरू हुई इस आग ने धीरे-धीरे पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के दौरान फैक्ट्री की करोड़ों रुपये की मुख्य मशीनरी, तैयार और कच्चा माल नष्ट हो गया। आग लगने के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड डेराबस्सी को सूचित किया गया। फायर आफिसर बलजीत सिंह के नेतृत्व में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।

फायर आफिसर बलजीत सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आग बिजली के शार्ट सर्किट के कारण लगी थी। उन्होंने कहा कि असली सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। कंपनी के मालिक नितिन गर्ग से बात की गई तो उन्होंने दावा किया कि आग में उनकी करोड़ों रुपये की मशीनरी और तैयार व कच्चा माल जल गया। उन्होंने कहा कि वास्तविक नुकसान का पता बाद में चलेगा, लेकिन शुरुआती जांच से पता चला है कि नुकसान करोड़ों रुपये में है।