Chandigarh news: ठाकुरद्वारा मंदिर कमेटी की कार्यकारिणी में विस्तार

Chandigarh news:(आज समाज):  श्री शिव ठाकुरद्वारा मंदिर प्रबंधक कमेटी की कार्यकारिणी का विस्तार कर नई टीम का गठन किया गया। इस अवसर पर प्रधान नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि मंदिर की गतिविधियों को और बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए नई कार्यकारिणी बनाई गई है। नई टीम में मदन लाल को महासचिव, रविंदर मान को सचिव, जबकि प्रदीप कुमार और नागेश तारा को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रधान नरेंद्र वर्मा ने कहा कि मंदिर के विकास और भक्तों की सुविधा के लिए सभी पदाधिकारियों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि इस बार कार्यकारिणी में पुराने सदस्यों के साथ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है ताकि संगठन और अधिक मजबूत बने। साथ ही पुराने सदस्यों से मंदिर की गतिविधियों के लिए चंदा भी प्राप्त किया गया।

कमेटी का कहना है कि आने वाले समय में मंदिर में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होगी। कार्यकारिणी के विस्तार से मंदिर की प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई है।