Chandigarh news: (आज समाज): 22 सितंबर से शुरू हुए अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 में अब ‘दिवाली स्पेशल’ स्टोरफ्रंट के साथ और भी उत्सव की खुशी लाई गई है इसमें करवा चौथ, धनत्रयोदशी और दिवाली के लिए विशेष डील्स उपलब्ध हैं। ग्राहक 1 लाख से अधिक प्रोडक्ट्स पर सबसे कम कीमतों का लाभ उठा सकते हैं और सैमसंग, एप्पल, इंटेल, टाइटन, लिबास और लोरेअल जैसे प्रमुख ब्रांड्स से 30,000 से अधिक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जिनकी डिलीवरी अमेज़न के विस्तारित लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से तेज़ी से होगी। अमेज़न इंडिया 80% तक की छूट, न्यूनतम ₹150 कैशबैक और #जीएसटी बचत उत्सव 2025 के तहत अतिरिक्त जीएसटी लाभ के साथ बेस्ट डील्स प्रदान कर रहा है। ग्राहक घर की सजावट, फैशन, किराना और गिफ्ट्स पर 70% तक की छूट वाले क्यूरेटेड डील्स के जरिए भारत के छोटे व्यवसायों का समर्थन भी कर सकते हैं।