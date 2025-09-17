Chandigarh news: अरुण सूद के प्रयासों से रामलीला समितियों को मिली बड़ी सफलता

Chandigarh news:(आज समाज): चंडीगढ़ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महापौर अरुण सूद ने शहर की रामलीला समितियों, पटाखा विक्रेताओं के संघ, संयुक्त कर्मचारी संघ और सुभाष नगर टेंपल एसोसिएशन मनीमाजरा के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शहर के उपायुक्त निशांत यादव से मुलाकात की।

हाल ही में अरुण सूद और उनके प्रतिनिधिमंडल द्वारा सिंगल विंडो परमिशन की मांग के बाद जिला प्रशासन ने रामलीला समितियों और पटाखा विक्रेताओं की सभी अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो परमिशन सुविधा की लंबित मांग को मान लिया था और यह सुविधा शुरू हो चुकी है। प्रतिनिधि मंडल ने इसके लिए डीसी और प्रशासन का धन्यवाद किया।

रामलीला समितियों और पटाखा विक्रेताओं ने सीपीडीएल (एक निजी बिजली वितरण कंपनी) के साथ एक ही दिन में बिजली कनेक्शन की अनुमति और मीटर लगाने की समस्या का एक और मुद्दा उठाया। डीसी ने चंडीगढ़ बिजली विभाग के अधिकारियों को रामलीला आयोजकों को होने वाली समस्याओं से बचने के लिए सी पी डी एल के साथ मिलकर एक ही दिन में निरीक्षण और मीटर लगाने की सुविधा को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पटाखा विक्रेताओं ने त्योहारों से पहले पटाखे ट्रांसपोर्ट करने और स्टॉक करने के लिए बिक्री परमिट जल्द जारी करने और सेक्टर 43 तथा मनीमाजरा में पटाखा बिक्री जारी करने का अनुरोध किया। सुभाषनगर मंदिर समिति ने मंदिर के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया क्योंकि यह एक प्राचीन मंदिर है।

संयुक्त कर्मचारी संघों ने शहर के कर्मचारियों की अपनी माँगें रखीं बाद में, अरुण सूद और सभी प्रतिनिधिमंडलों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को उनकी माँगों को धैर्यपूर्वक सुनने और सकारात्मक निर्णय के लिए धन्यवाद दिया चिराग अग्रवाल, अशोक चौहान, विशाल गुप्ता, दीपक महाजन, कुलदीप कुमार, प्रदीप कुमार भी अरुण सूद के साथ बैठक में शामिल हुए।