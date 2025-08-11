Chandigarh News: विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर डीएलएसए पंचकूला द्वारा “चाय पे चर्चा” का आयोजन

Chandigarh News:(आज समाज):Panchkula:हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) के सदस्य सचिव कार्यालय की कार्ययोजना के अनुसरण में और श्री वेद प्रकाश सिरोही, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, डीएलएसए पंचकूला के कुशल मार्गदर्शन में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला ने विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर “चाय पे चर्चा” नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया।

डीएलएसए पंचकूला ने वृद्धाश्रम में आयोजित की ‘चाय पे चर्चा’, वृद्धजनों की समस्याओं पर किया सीधा संवाद

यह कार्यक्रम रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्टर-15 स्थित वृद्धाश्रम में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य वृद्धजनों से सीधे संवाद करना, उनकी समस्याओं को समझना और उनके अधिकारों एवं हकों के बारे में जागरूकता फैलाना था।सुश्री अपर्णा भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, डीएलएसए पंचकूला ने कार्यक्रम की शुरुआत की और वृद्धाश्रम के प्रत्येक निवासी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की।

वृद्धजनों ने साझा कीं अपनी समस्याएं, रात्रिकालीन सहायक की आवश्यकता पर ज़ोर

उन्होंने उनका हालचाल पूछा, उनकी चिंताओं को सुना और उन्हें कानूनी एवं कल्याणकारी माध्यमों से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बातचीत के दौरान, कई निवासियों ने रात्रिकालीन सहायक की आवश्यकता व्यक्त की, क्योंकि आपात स्थिति में देर रात कोई सहायता उपलब्ध नहीं है। निवासियों ने बताया कि कभी-कभी सुविधा केंद्र में तैनात रसोइया रात में निवासियों की देखभाल और भोजन उपलब्ध कराने के लिए वहीं सोता है।

हालाँकि, यह केवल एक अस्थायी व्यवस्था है और कई बार रात में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता है। जून 2025 से सुविधा केंद्र के निवासियों द्वारा रात में कर्मचारियों की अनुपस्थिति के बारे में लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है।

कुछ बुजुर्ग महिला निवासियों द्वारा उठाया गया एक प्रमुख मुद्दा यह था कि परिवारों के साथ बातचीत करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए ताकि यह समझा जा सके कि उनके वृद्ध माता-पिता घर पर देखभाल के बजाय वृद्धाश्रम में क्यों रह रहे हैं और वरिष्ठ नागरिकों और परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाए। इससे पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जागरूकता और वरिष्ठ नागरिकों के भावनात्मक कल्याण के बारे में एक सार्थक चर्चा हुई।

कार्यशाला के लिए एडवोकेट सुश्री सरला चहल को संसाधन व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण सहित बुजुर्गों के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधानों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।

डीएलएसए ने वृद्धजनों को दी नागरिक अधिनियम, 2007 और निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं की विस्तृत जानकारी

नागरिक अधिनियम, 2007 की पेंशन योजनाओं और निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक उपेक्षा, उत्पीड़न या अधिकारों से वंचित होने के मामलों में मदद के लिए डीएलएसए से कैसे संपर्क कर सकते हैं। पैरा लीगल वालंटियर (पीएलवी) सुश्री संतोष को कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के समन्वय और प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया था।

सुश्री भारद्वाज ने अपने संबोधन में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, आदर और देखभाल पर ज़ोर दिया जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य सेवा अधिकारों और बुजुर्ग नागरिकों के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्रों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि जब भी उनके अधिकारों से वंचित किया जाए, वे आगे आकर मदद लें।

कार्यक्रम का समापन चाय और बिस्कुट के साथ हुआ, जिससे एक गर्मजोशी भरा और मैत्रीपूर्ण माहौल बना। सुश्री सविता अग्रवाल, सचिव, रेड क्रॉस सोसाइटी, सेक्टर-15, पंचकूला भी उपस्थित थीं और उन्होंने डीएलएसए के आउटरीच प्रयासों की सराहना की।

इस बातचीत से निवासियों में स्पष्ट खुशी देखी गई, जिन्होंने अपनी बात सुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सुश्री भारद्वाज से वृद्धाश्रम में नियमित रूप से आने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। प्रतिबद्धता।

सुश्री भारद्वाज ने कहा कि इस “चाय पे चर्चा” के माध्यम से, डीएलएसए पंचकूला ने एक बार फिर वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, और उनके सुनहरे वर्ष गरिमा और सम्मान के साथ बिताए जाएं।