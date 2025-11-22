Chandigarh news: अमरावती इंक्लेव पंचकुला के वनखंडी मंदिर के सभागार में  सेवाभारती हरियाणा की पिंजौर शाखा द्वारा वंचित

Chandigarh news: (आज समाज): अक्षम समाज के लिए कंबल वितरण समारोह आयोजित किया गया । समारोह की अध्यक्षता श्री इश्वर जी कांसल द्वारा की गई तथा भारत माता के चित्र को पवित्र ज्योत व पुष्प अर्पित कर समारोह आरम्भ हुआ।

छात्राओं ने स्वागत गीत गाए तथा हरियाणवी लोकनृत्य प्रस्तुत किए तथा रंग बिरंगी सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किए। श्री ईश्वर जी जिंदल ,अशोक जी गुप्ता ,तथा श्री प्रवीण जी आहूजा परम विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हो सबको सर्वहितकारी आशीर्वाद दिए। वंचित असमर्थ समाज के अनेक व्यक्तियों कंबल वितरित किए गए तथा अनेक गरीब मेधावी छात्राओं को गर्म जर्सी बांट कर उनका उत्साह बढ़ाया गया।संस्था के सचिव श्री रामकुमार रोहिला ने मंच संचालन किया ।

श्री ईश्वर जी जिंदल ने समाज को संगठित सबल एवम् समरस होने का संदेश दिया। श्री अशोक जी गुप्ता ने सेवा भारती के बारे में जानकारी दी तथा संस्था द्वारा संचालित प्रकल्पों की जानकारी दी। अंत में सभी कंबल व जर्सी के लाभार्थियों को चाय स्नैक्स आदि से जलपान करवाया गया।इस मौके पर अनेक गणमान्य विभूतियों का भी सहयोग रहा।

श्री सतबीर सिंह कोषाध्यक्ष ,श्री सत्यनारायण गुप्ता उपाध्यक्ष ,श्री राजीव जी गर्ग ,श्री देवेन्द्र जी शर्मा , श्रीरतन सिंहश्री ओमप्रकाश शर्मा , श्री अजीत सिंह कैथ ,श्री मती इंद्रावती जी,श्री मती गायत्री देवी ,श्री रोशनलाल जी अधिवक्ता, श्री प्रेम भारद्वाज व समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए। अमरावती इंक्लेव ,पिंजौर व पंचकुला में सेवाभारती के समाज हित कार्यों की भूरी भूरी प्रसंशा हो रही है। जय भारत माता।