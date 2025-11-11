Chandigarh news: रेलवे अंडर ब्रिज में पांच दिनों से भरा गंदा बदबूदार पानी

Chandigarh news: (आज समाज): चंडीगढ़ सैक्टर 13 क्षेत्र स्थित रेलवे अंडर ब्रिज में पिछले पांच दिनों से गंदा और बदबूदार पानी भरा हुआ है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों और राहगीरों को ब्रिज से गुजरना मुश्किल हो गया है, वहीं दुर्गंध और मच्छरों के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत ढिल्लो ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को इस गंभीर समस्या पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोज़ाना सैकड़ों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं और इतने दिनों से पानी निकासी न होना प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। ढिल्लो ने निगम प्रशासन से तुरंत पानी की निकासी करवाने और नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके।