Chandigarh news: डेल टेक्नोलॉजीज ने नए डेल प्रो एसेंशियल लैपटॉप लांच किया

Chandigarh news: (आज समाज): डेल टेक्नोलॉजीज ने आज भारत में नए डेल प्रो 14 एसेंशियल और डेल प्रो 15 एसेंशियल लैपटॉप को लॉन्च किया है। ये लैपटॉप विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यवसायों (एसएमबी) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं।

विश्वसनीय परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और लंबी बैटरी लाइफ के साथ, ये लैपटॉप व्यापारिक उपयोगकर्ताओं के लिए किफायती मूल्य पर उपलब्ध हैं, जिसकी शुरुआती कीमत 31,999 रुपये है। नए डेल प्रो लैपटॉप्स में क्लाउड-बेस्ड फ्लीट मैनेजमेंट और एप्लीकेशन पब्लिशिंग जैसी कई तकनीकी विशेषताएं शामिल हैं, जो डेल मैनेजमेंट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, इनमें इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी फीचर्स जैसे हार्डवेयर-लेवल एन्क्रिप्शन, फिंगरप्रिंट रीडर और लॉक स्लॉट शामिल हैं। ये विशेषताएं व्यवसायों को जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। मिलिटरी ग्रेड टेस्टिंग के कारण, ये लैपटॉप दैनिक उपयोग के लिए बेहद विश्वसनीय हैं।

डेल टेक्नोलॉजीज के सीनियर डायरेक्टर इंद्रजीत बेलगुंडी ने बताया कि, “भारत में एसएमबी तेजी से विकसित हो रहे हैं, और उनके लिए सही तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे नए डेल प्रो लैपटॉप्स किफायती और बिजनेस-फ्रेंडली समाधान प्रदान करते हैं।” उन्होंने बताया कि डेल का उद्देश्य हर मूल्य वर्ग में असाधारण उत्पाद उपलब्ध कराना है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरतों के अनुसार सर्वोत्तम समाधान पा सकें।

इन लैपटॉप्स में 2.5K डिस्प्ले और 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है, जो प्रेजेंटेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मदद करता है। एचडी वेबकैम और डिजिटल माइक के साथ, ये लैपटॉप वीडियो कॉल्स को प्रभावी बनाते हैं। डेल ने सस्टेनेबल इनोवेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है, जिसमें रिसाइक्ल्ड सामग्री का उपयोग किया गया है। यह नए डेल प्रो 14 एसेंशियल और 15 एसेंशियल लैपटॉप्स छोटे और मध्यम व्यवसायों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जो उन्हें आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं।