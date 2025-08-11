Chandigarh News: स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारियों का डीसीपी ने लिया जायजा, जवानों का बढ़ाया जोश

Chandigarh News:(आज समाज):Panchkula:आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पंचकूला पुलिस द्वारा की जा रही परेड तैयारियों का आज सुबह डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने पुलिस लाइन में पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला एवं पुरुष प्लाटून के जवानों से सीधे संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।

डीसीपी ने परेड में शारीरिक मुद्रा, कदमताल, तालमेल और अनुशासन बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस की परेड न केवल कौशल और तैयारी का प्रतीक होती है, बल्कि यह जनता के सामने पुलिस बल की प्रतिबद्धता और गरिमा को भी प्रदर्शित करती है।

निरीक्षण के दौरान डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने जवानों को प्रशिक्षण के समय अपनाई जाने वाली तकनीकी बारीकियों पर विशेष टिप्स दिए, ताकि परेड की हर गतिविधि में एकरूपता और सटीकता बनी रहे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर पुलिस बल का प्रदर्शन हर दृष्टि से प्रभावशाली और अनुशासित होना चाहिए, जिससे जिले के नागरिकों में गर्व और सुरक्षा की भावना मजबूत हो।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष पंचकूला पुलिस की परेड शौर्य, अनुशासन और सटीकता की मिसाल पेश करेगी तथा यह स्वतंत्रता दिवस समारोह को और भी भव्य बनाएगी। डीसीपी ने जवानों से अपील की कि वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह तैयार रहें, ताकि समारोह में पुलिस की उपस्थिति जनता के लिए प्रेरणा और गर्व का विषय बने।

इस मौके पर लाइन ऑफिसर एवं सीडीआई सब इंस्पेक्टर अजब सिंह और सहायक सीडीआई एएसआई हरदयाल सिंह भी उपस्थित रहे, जो प्रतिदिन परेड की तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं।