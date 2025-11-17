Chandigarh News : सीटीयू 15 साल पुरानी बसे होगी बंद इलेक्ट्रिक बसों की मिलेगी सौगात प्रद्युम्न सिंह

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम (सीटीयू) ने 2010 में जेएनएनयूआरएम-I योजना के तहत 100 बसें खरीदी थीं। इनमें से 85 बसें अब अपना निर्धारित 15 साल का परिचालन काल पूरा कर चुकी हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन 85 बसों को 19 नवंबर 2025 से चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा।

स्वच्छ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की ओर बढ़ते कदम के तहत, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक बसों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और ऑपरेटर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बस का वर्तमान में निरीक्षण और रेंज परीक्षण चल रहा है। डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार, नवंबर 2025 के अंत तक 25 इलेक्ट्रिक बसें, दिसंबर 2025 के अंत तक 25 और जनवरी-फरवरी 2026 तक शेष 50 बसें उपलब्ध होने की उम्मीद है।

ट्राई-सिटी क्षेत्र में सिटी बस सेवाओं को मज़बूत करने के लिए वर्तमान में लंबे रूटों पर चलने वाली नॉन-एसी बसों का रूट डायवर्ट किया गया है

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बदलाव के दौरान यात्रियों को कोई असुविधा न हो, सीटीयू ने अंतरिम व्यवस्था लागू की है। ट्राई-सिटी क्षेत्र में सिटी बस सेवाओं को मज़बूत करने के लिए वर्तमान में लंबे रूटों पर चलने वाली नॉन-एसी बसों का रूट डायवर्ट किया गया है। आस-पास के राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) द्वारा संचालित सेवाओं के माध्यम से लंबे रूटों की कनेक्टिविटी बनी रहेगी, जिससे उन यात्रियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा जो पहले इन डायवर्ट की गई बसों का उपयोग करते थे।

सीटीयू जनता को आश्वस्त करता है कि सुविधा, सुरक्षा और सेवा की निरंतरता उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताएँ हैं। अंतरिम उपायों का उद्देश्य केवल चंडीगढ़ और ट्राई-सिटी क्षेत्र में लाखों दैनिक यात्रियों के लिए निर्बाध सार्वजनिक परिवहन बनाए रखना है। 85 जेएनएनयूआरएम-I बसों के चरणबद्ध तरीके से बंद होने से ट्राई-सिटी का कोई भी रूट प्रभावित नहीं होगा।

