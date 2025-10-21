Chandigarh News : सीआरपीएफ जवानों ने घर-परिवार से दूर रहने की पीड़ा को भुलाकर खुशी से झूमते हुए दिवाली उत्सव का आनंद लिया

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)चण्डीगढ़। 13वीं वाहिनी केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास और उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती कमल सिसोदिया, कमांडेंट 13वीं वाहिनी सीआरपीएफ द्वारा दीप प्रज्वलन और लक्ष्मी पूजन से हुई। इस अवसर पर अधिकारीगण, जवान तथा नागरिक समाज के गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों द्वारा प्रस्तुत किया गया ऊर्जावान भांगड़ा, पंजाबी लोक गीत तथा एक जवान द्वारा प्रस्तुत तमिल नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इन प्रस्तुतियों के दौरान जवानों ने घर-परिवार से दूर रहने की पीड़ा को भुलाकर खुशी से झूमते हुए उत्सव का आनंद लिया।

अपने संबोधन में कमांडेंट श्रीमती कमल सिसोदिया ने दीपावली के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि बल के जवान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और कश्मीर में आतंकवाद जैसी चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना कर राष्ट्र की रक्षा में निरंतर तत्पर हैं। साथ ही उन्होंने समाज में सकारात्मक सोच और सद्भाव बनाए रखने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि इसी भावना से हम एक सुखी और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी अधिकारियों एवं जवानों ने मिलकर दीये जलाए और आतिशबाज़ी का आनंद लिया। उत्सव का समापन आपसी दीपावली शुभकामनाओं और हर्षोल्लास के वातावरण में हुआ।

