Chandigarh news: सीपीडीएल ने एक्सपो में प्रधानमंत्री सूर्य घर सौर योजना को बढ़ावा

Chandigarh news:(आज समाज): चंडीगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने 12 से 15 सितंबर तक चंडीगढ़ के सैक्टर 17 स्थित परेड ग्राउंड में चार दिवसीय ‘इन्स एंड आउट्स’ प्रदर्शनी में भाग लिया। इस प्रदर्शनी में आधुनिक निर्माण सामग्री और नवीन निर्माण समाधानों का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में सीपीडीएल के स्टॉल ने बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित किया, जिन्हें स्वच्छ और हरित ऊर्जा अपनाने के लाभों, विशेष रूप से रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना के बारे में बताया गया।

अधिकारियों ने प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहनों और सब्सिडी के बारे में विस्तार से बताया। इंटरैक्टिव सत्रों, सूचनात्मक प्रदर्शनों और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के माध्यम से, आगंतुकों को बताया गया कि कैसे रूफटॉप सौर संयंत्र स्वच्छ पर्यावरण में योगदान करते हुए बिजली के बिलों को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकते हैं।

अधिकारियों ने स्थापना की प्रक्रिया, तकनीकी आवश्यकताओं और सौर ऊर्जा अपनाने के दीर्घकालिक आर्थिक लाभों के बारे में बताया।आगंतुकों को यह भी बताया गया कि स्वयं बिजली उत्पन्न करके, वे न केवल पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम कर सकते हैं, बल्कि ग्रिड में अतिरिक्त बिजली भी वापस भेज सकते हैं। सीपीडीएल टीम ने सौर प्रौद्योगिकी से संबंधित सामान्य प्रश्नों और भ्रांतियों, जैसे रखरखाव की आवश्यकताओं और विभिन्न मौसम स्थितियों के दौरान दक्षता, का भी समाधान किया।