chandigarh news: सीपीडीएल ने उपभोक्ताओं को आश्चर्यजनक उपहारों के साथ समय पर ई-भुगतान को प्रोत्साहित किया

chandigarh news: (आज समाज): चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (सीपीडीएल) समय पर ऑनलाइन बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ता ओंडिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए को प्रतिदिन चार सरप्राइज उपहार दे रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि सीपीडीएल की वेबसाइट के माध्यम से डिजिटल भुगतान आसानी से किया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा, “हर दिन, ड्रॉ के माध्यम से चार भाग्यशाली उपभोक्ताओं का चयन किया जाता है और उन्हें सरप्राइज उपहार दिए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य निवासियों को कैशलेस भुगतान के तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जो न केवल तेज़ और सुरक्षित हैं, बल्कि बिल काउंटरों पर लगने वाली कतारों को कम करने में भी मदद करते हैं। सीपीडीएल ने उपभोक्ताओं से इस सुविधा का पूरा लाभ उठाने और एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने में योगदान देने का आग्रह किया