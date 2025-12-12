Chandigarh news: कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी की राकेश सोंधी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अध्यक्ष जी के साथ राजनीतिक हालातो पर भी चर्चा हुई।

Chandigarh news: (आज समाज): हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह सिंह जी से पंचकूला कांग्रेस के पूर्व मैं शहरी प्रधान एवं पार्षद रहे राजेंद्र कक्कड़ के नेतृत्व मैं उनके साथ संजीव भारद्वाज मीडिया इंचार्ज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी राकेश सोंधी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अध्यक्ष जी के साथ आने वाले निकाय चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा हुई एवं पंचकूला के ताजा राजनीतिक हालातो पर भी चर्चा हुई।

मुख्य चर्चा का विषय 14 तारीख को दिल्ली में रामलीला मैदान के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोट चोर, गदी छोड़, रैली को कामयाब करने के लिए पंचकूला से अधिक से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी भागीदारी निभाएंगे दिल्ली अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों के साथ पहुंचने का आश्वासन दिया l