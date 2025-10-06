Chandigarh News : वाणिज्य ही आधारशिला है: श्री मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ के विकास हेतु आर्थिक बुनियादी ढांचे पर दिया जोर

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) – इंडियन वूमेन नेटवर्क (IWN) और यंग इंडियन्स (Yi), चंडीगढ़ चैप्टर द्वारा आज चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी के साथ एक सारगर्भित संवाद सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं और समावेशी शासन की भूमिका पर चर्चा हुई।

इस विस्तृत संवाद में तिवारी ने परिवर्तनकारी अवसंरचना (infrastructure), प्रशासनिक सुधार और समावेशी नीतिनिर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि चंडीगढ़ त्रिशहर (Tri-city) क्षेत्र की पूरी क्षमता को खोला जा सके। उन्होंने कहा,“यह केवल कनेक्टिविटी का विषय नहीं है, बल्कि चंडीगढ़ क्षेत्र की आर्थिक, उद्यमशील और बौद्धिक क्षमता को उजागर करने का अवसर है। मेट्रो नेटवर्क पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच क्षेत्रीय एकीकरण की रीढ़ साबित हो सकता है, जो लोगों को अवसरों से जोड़ते हुए समावेशी विकास के लिए एक सहज पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा। वाणिज्य और व्यापार किसी भी विकसित होते शहर की आत्मा हैं, और यह अवसंरचना भविष्य के लिए तैयार शहरी अर्थव्यवस्था की नींव रखेगी। साथ ही, हमें स्थानीय शासन को सशक्त बनाना होगा, जिसमें सीधे चुने गए मेयर का पूर्ण पाँच वर्षीय कार्यकाल हो—ताकि स्थिरता, जवाबदेही और दीर्घकालिक समाधान लागू करने की क्षमता सुनिश्चित हो सके।”

इस अवसर पर CII चंडीगढ़ द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे ग्रेटर चंडीगढ़ रीजन (GCR) पहल पर भी चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की तर्ज पर एकीकृत महानगरीय ढांचा तैयार करना है। GCR की परिकल्पना में एकीकृत योजना, समन्वित नीतियाँ और सतत विकास शामिल हैं।

विवेक वर्मा, उपाध्यक्ष, CII चंडीगढ़ ने कहा

भारत के सबसे सुविचारित रूप से नियोजित शहरों में से एक होने के बावजूद, चंडीगढ़ अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। त्रिशहर क्षेत्र की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में अब आंशिक हस्तक्षेपों से आगे बढ़कर हमें एकीकृत महानगरीय शासन की ओर बढ़ना होगा। GCR विज़न, NCR मॉडल की तरह, समन्वित योजना, सतत विकास और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एक साहसिक और आवश्यक ढांचा प्रस्तुत करता है।”

सत्र के दौरान CII इंडियन वूमेन नेटवर्क (IWN) की प्रमुख पहलों पर भी प्रकाश डाला गया, जिनमें मासिक अवकाश (menstrual leave), सार्वजनिक स्वच्छता और सुरक्षा ढांचे, तथा महिला स्वास्थ्य एवं कल्याण से जुड़ी अभियानों का उल्लेख रहा।

सुश्री रितिका सिंह, चेयरपर्सन, IWN चंडीगढ़ एवं सीईओ, कंटेंट फैक्ट्री ने कहा

“महिलाओं को सशक्त बनाना केवल नैतिक दायित्व नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक और सामाजिक आवश्यकता भी है। IWN चंडीगढ़ नीतियों, उद्योग और जमीनी स्तर के प्रयासों के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मासिक अवकाश वकालत, पिंक बूथ अभियान और आगामी वूमेन वेलनेस समिट जैसी पहलें साहसिक और दूरदर्शी हैं, जो सामाजिक वर्जनाओं को चुनौती देती हैं और समावेशिता को बढ़ावा देती हैं।”

इस संवाद का समापन नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और नागरिक समाज के बीच अधिक सहयोग के आह्वान के साथ हुआ, ताकि क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास को गति दी जा सके।

तिवारी ने CII के प्रयासों की सराहना की और कहा कि वे शहरी गतिशीलता, हवाई संपर्क, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

