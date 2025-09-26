Chandigarh news: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर चंडीगढ़ में स्वच्छता का सामूहिक संकल्प

Chandigarh news: (आज समाज): चंडीगढ़ पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज अपनी मंडी, सेक्टर-15 में ‘स्वच्छता ही सेवा’ 2025 अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाकर श्रमदान किया और नागरिकों को प्रेरित किया कि वे स्वच्छता को केवल अभियान नहीं बल्कि अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाएं।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि “स्वच्छता ही जीवन है और जहां स्वच्छता होती है, वहां भगवान का भी वास होता है। दीवाली पर जैसे हम अपने घरों और बाजारों की सफाई करते हैं, वैसे ही हर दिन हमें अपने परिवेश को स्वच्छ रखना चाहिए। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, व्यापारी हो या मजदूर – स्वच्छता सभी की जिम्मेदारी है।

यह आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हुआ। राज्यपाल ने कहा कि उपाध्याय जी के ‘अंत्योदय’ के सिद्धांत की तरह स्वच्छता भी समाज के हर वर्ग को जोड़ने और सशक्त बनाने का माध्यम है। उन्होंने सभी से अपील की कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए स्वच्छ भारत निर्माण में अपना योगदान दें।

कटारिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल को याद करते हुए कहा कि जब उन्होंने स्वयं झाड़ू उठाई तो पूरे देश ने स्वच्छता का महत्व समझा। उन्होंने बताया कि आज रेलवे स्टेशन और प्लेटफार्म पहले से कहीं अधिक स्वच्छ हो चुके हैं और अब तक 12 करोड़ शौचालय बनाकर करोड़ों परिवारों को सुविधा और गरिमा प्रदान की गई है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि “अकेले प्रधानमंत्री देश की सफाई नहीं कर सकते, शुरुआत हर नागरिक को स्वयं से करनी होगी। जिसका मन साफ है, उसकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है।

राज्यपाल ने चंडीगढ़ की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ ने स्वच्छता रैंकिंग में 11वें स्थान से दूसरे स्थान तक की बड़ी छलांग लगाई है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार करते हुए शहर ने 27वें स्थान से 8वें स्थान तक प्रगति की है।

उन्होंने इसे नागरिकों और प्रशासन के साझा प्रयासों का परिणाम बताते हुए सभी से अपील की कि इस उपलब्धि को और आगे बढ़ाएं।इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिकों, विद्यार्थियों, दुकानदारों, रेहड़ी-फड़ी वालों और स्वयंसेवी संगठनों ने श्रमदान किया। अपनी मंडी क्षेत्र को साफ-सुथरा बनाने में सभी का उत्साह और सहभागिता देखने योग्य था।

कार्यक्रम में महापौर चंडीगढ़ हरप्रीत कौर बबला, मुख्य सचिव श्री राजीव वर्मा, गृह सचिव मंदीप सिंह नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, स्थानीय पार्षद सौरभ जोशी तथा चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।