Chandigarh news: तहसील कार्यालय पंचकूला में सीएम फ्लाइंग की रेड 118 इंतकाल लटके मिले

Chandigarh news: (आज समाज): मुख्यमंत्री उड़नदस्ता पंचकूला की टीम ने आज तहसील कार्यालय में औचक निरीक्षण कर बड़ा खुलासा किया। जांच के दौरान पता चला कि कार्यालय में कुल 118 इंतकाल (म्यूटेशन) काफी लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं, जिनमें से 68 इंतकाल तो कई महीनों से पेंडिंग थे। इस कार्रवाई के दौरान तहसील कार्यालय में अफरातफरी का माहौल बन गया।

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के सब-इंस्पेक्टर हितेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि तहसील कार्यालय में लोगों के इंतकाल समय पर नहीं किए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए टीम ने आज सुबह बिना पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण (रेड) किया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रजिस्ट्री पूरी होने के बावजूद कई मामलों में इंतकाल नहीं किया गया था। जबकि हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार, रजिस्ट्री होने के एक सप्ताह के भीतर इंतकाल प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तहसील कार्यालय पंचकूला में इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं।

इस दौरान तहसीलदार सुरेश और नायब तहसीलदार हरदेव और तहसील कार्यालय के सभी अधिकारी कार्यालय में मौजूद रहे सब-इंस्पेक्टर हतेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि कुछ कर्मचारियों की लापरवाही और ढिलाई के कारण जनता को लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने जानबूझकर इंतकाल प्रक्रिया में देरी की है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने संबंधित रिकॉर्ड जब्त कर लिया है और पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है दोषी कर्मचारियों पर जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में जनता को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता सब इंस्पेक्टर हितेंद्र सिंह,एस आई सुशील कुमार, ऐ एस आई संजय, ऐ एस आई राकेश कुमार हेड कांस्टेबल और गुरमीत सिंह मौके पर मौजूद रहे

