Chandigarh news: मदरहुड हॉस्पिटल में धूमधाम से मनाया गया बाल दिवस

Mamta
Chandigarh news

Chandigarh news: (आज समाज): मदरहुड हॉस्पिटल, मोहाली ने बाल दिवस को बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया। इस वर्ष का थीम रहा — “वन बिग एडवेंचर!” जिसके अंतर्गत बच्चों और उनके परिवारों के लिए कई रोचक व मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया।

इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और आपसी सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना था।सिंपली हेल्थ प्लस के सहयोग से 13 नवंबर को कक्षा 4 से 10 के विद्यार्थियों के लिए एक अंतर-विद्यालय चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 6-7 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया।

१०० से अधिक बच्चों ने अपनी रचनात्मकता और कल्पना को रंगीन और अर्थपूर्ण चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया।14 नवंबर को हॉस्पिटल परिसर में बच्चों और अभिभावकों की चहल-पहल से उत्सव का माहौल रहा। इस दिन आयोजित कार्यक्रमों में मैजिक शो, कठपुतली नाटक, टैटू आर्ट काउंटर और “बेस्ट ड्रेस्ड

चाइल्ड” प्रतियोगिता जैसी गतिविधियाँ शामिल रहीं, जिन्होंने बच्चों को रोमांच और आनंद से भर दिया।इस अवसर पर मदरहुड हॉस्पिटल्स के ज़ोनल हेड श्री निशांत चौहान ने कहा “मदरहुड हॉस्पिटल्स में हमारी देखभाल सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है। हम बच्चों की रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हुए परिवारों के साथ मजबूत संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं। ऐसे आयोजन हमारे समुदाय में खुशी लाते हैं और यह दर्शाते हैं कि मदरहुड हर जीवन चरण का उत्सव मनाने वाली देखभाल का प्रतीक है।