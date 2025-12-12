Chandigarh News : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉ. मोनिका बी सूद को सम्मानित किया

By
Sandeep Singh
-
0
47
Chief Minister Nayab Singh Saini honored Dr. Monica B. Sood

Chandigarh News( आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। ट्राईसिटी की जानी-मानी आयुर्वेद विशेषज्ञ और सामाजिक-आर्थिक विश्लेषक डॉ. मोनिका बी सूद को सामाजिक-आर्थिक विकास, राष्ट्रीय नेतृत्व और आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य सेवा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मानित किया।सबसे खास बात यह है कि नवजीवन ग्रुप की सीईओ, नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी काउंसिल (एनयूएससी) की चेयरपर्सन, वैश्विक आयुर्वेदिक विजनरी, सामाजिक-आर्थिक और जियो-पॉलिटिकल विश्लेषक, और बीजेपी चंडीगढ़ के इंटेलेक्चुअल सेल की स्टेट कन्वीनर डॉ. सूद, बुद्धि, करुणा और रणनीतिक नेतृत्व का एक अनूठा संगम हैं।

डॉ. सूद की मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक नींव, जिसमें आयुर्वेद, इंटरनेशनल लॉ (एलएलबी), साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और एचआर (एमबीए), जॉन्स हॉपकिन्स और मिशिगन यूनिवर्सिटी से ऑन्कोलॉजी ट्रेनिंग, और ट्राइबल स्टडीज में उनकी चल रही पीएचडी शामिल है, उन्हें स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, नीति और अर्थशास्त्र को राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक समग्र मॉडल में इंटीग्रेट करने में सक्षम बनाती है।एनयूएससी की चेयरपर्सन के तौर पर, डॉ. सूद महिलाओं के नेतृत्व, आर्थिक सशक्तिकरण, राष्ट्रीय एकता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर पक्षधारिता करती हैं। उनका विजन भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम साइंस सहित उभरती टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है, जो भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व में योगदान देता है।

उनके काम को कई सम्मान मिले हैं, जिनमें ग्लोबल एक्सीलेंस इन लीडरशिप, यूके पार्लियामेंट; लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, स्टीवी अवार्ड्स (यूएसए); समग्र स्वास्थ्य सेवा के लिए भारत ज्योति पुरस्कार; स्वास्थ्य सेवा में महिला नेतृत्व, ग्लोरी ऑफ इंडिया मेडल शामिल हैं।यह ध्यान देने योग्य है कि नवजीवन ग्रुप, जिसकी स्थापना 1923 में उनके दादाजी ने की थी, जो आयुर्वेदिक दवाओं के निर्यात में अग्रणी थे, उनके नेतृत्व में एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। सिर्फ 18 साल की उम्र में कार्यभार संभालने के बाद, उन्होंने संगठन को एक विश्व-अग्रणी केंद्र में बदल दिया, जो कैंसर, अस्थमा, गठिया और ऑटोइम्यून विकारों सहित पुरानी बीमारियों के लिए व्यक्तिगत आयुर्वेदिक समाधान प्रदान करता है, और 40 से अधिक देशों के मरीजों तक पहुंचता है।

यह भी पढ़े:- Chandigarh news: राजकीय महाविद्यालय कालका के विद्यार्थियों ने पंचकूला में आयोजित 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में किया सहभाग