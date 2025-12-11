Chandigarh News : चंडीगढ़ प्रशासन की बच्चों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पहल

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क )चंडीगढ़। कमीशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स ने आज चंडीगढ़ सचिवालय, सेक्टर–9 में अपने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जागरूकता अभियान ‘शुगर एवं ऑयल बोर्ड्स’ का शुभारंभ किया। इस पहल का औपचारिक शुभारंभ पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया द्वारा किया गया, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति कमीशन तथा प्रशासन की प्रतिबद्धता पुनः सुदृढ़ हुई इस अवसर पर चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद सामाजिक कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास, की चेयरपर्सन शिप्रा बंसल, सामाजिक कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव अनुराधा एस. चगती, के सदस्य सामाजिक कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास रजनीश कुमार तथा आयोग का स्टाफ उपस्थित रहा।बच्चों में स्वस्थ भोजन की आदतें विकसित करने के उद्देश्य से यह पहल प्रशासन के सहयोग से शुरू की गई है।

यह पहल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की दिशा-निर्देशों तथा सीबीएसई द्वारा सभी स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ लगाने के राष्ट्रीय अभियान के अनुरूप है शुगर एवं ऑयल बोर्ड’ बच्चों को अधिक चीनी तथा तेल के सेवन से होने वाले छिपे दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए एक प्रभावी उपाय हैं। इन बोर्डों पर कैलोरी संबंधी जानकारी, पोषक तत्वों व विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों की सूची तथा सामान्यतः खाए जाने वाले स्नैक्स व पैकेज्ड फूड में मौजूद चीनी और वसा की मात्रा का ग्राफ़िक प्रदर्शन होगा। ये बोर्ड बच्चों को स्वस्थ विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेंगे। इन्हें चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में प्रदर्शित किया जाएगा।राज्यपाल एवं प्रशासक चंडीगढ़ ने इस पहल के लिए आयोग और प्रशासनिक विभागों के प्रयासों की सराहना की।